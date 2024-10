La Selección Mexicana de Futbol cerró entrenamientos en Puebla y quedó lista para enfrentar este sábado a las 8 de la noche al club Valencia, en juego amistoso de fecha FIFA.

El técnico Javier Aguirre aceptó que tendrá varios cambios en este juego sobre el rival, criticado por su pésima temporada en la Liga de España comentó.

“Es complicado, entre eliminatorias y Nations League en todo el mundo, no hay muchas posibilidades. Yo te garantizo que va a ser un partido complicado, porque no hay rival fácil”. Agregó que el Tala Rangel será el titular.

Dijo que hará varios cambios: “Tengo la espina de llamar a los jugadores y no ponerlos en la cancha, como en Nueva Zelanda que dejé a cuatro”.

En el juego se le hará un homenaje a Andrés Guardado. (Por Martín Navarro Vásquez)