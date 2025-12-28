El piloto jalisciense, Sergio “Checo” Pérez, reveló en una entrevista con Autorace, que su incorporación con Cadillac, equipo que debutará en 2026 en la Formula UNO, representa un desafío final en la máxima velocidad.

“Será mi proyecto principal, el más grande y el último en este deporte, quiero estar seguro de que sea un regreso exitoso”, “Es increíble poder hablar con el equipo. Me he enfocado en algunos aspectos específicos, dándoles orientación. Es fantástico estar en un equipo donde sientes que tienes influencia y puedes pedir ciertas cosas”. “Para mí, es un poco irrelevante donde empecemos. Es más importante la rapidez con la que podamos progresar. Queremos hacer crecer al equipo desde el día 1 y creo que podremos sorprender a mucha gente. Es uno de los objetivos que tenemos, tener un gran impacto en la F1 desde el inicio”, indicó. (Por Manuel Trujillo Soriano)