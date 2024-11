El piloto jalisciense Sergio Pérez, paró en seco una vez más, las especulaciones sobre su salida del equipo austriaco; “Estaré al cien por cien en Red Bull el año que viene”, “No hablo de mis contratos en F1, no lo he hecho en los 14 años que llevo aquí, pero si renovamos contrato por algo habrá sido”, respondió “Checo” a las preguntas de los reporteros en la rueda de prensa oficial del GP de Qatar; y sobre como espera las cosas el fin de semana en la penúltima carrera de la campaña, señaló.

“Creo que al menos no va haber tantos problemas con los limites de pista y mucho tiempo, temperaturas más bajas que el año pasado, fin de semana sprint, entonces va a haber mucho fin de semana por delante. Enfocado en mi trabajo en hacerlo lo mejor posible, terminar el año de la mejor forma ese es el objetivo y trabajar como equipo para tener un mejor año el próximo año”

Checo alcanzará el fin de semana en Qatar su carrera 280 en Fórmula 1 y se convierte en el octavo piloto con más Grandes Premios de la historia. (Por Manuel Trujillo Soriano)