Previo al Gran Premio Formula UNO de Estados Unidos que se corre este fin de semana en el Circuito de las Américas, de Austin, Texas; el piloto jalisciense, Sergio Pérez dijo que ha tenido una temporada muy dura, pero buena, al estar manejando auto con el que no se siente cien por ciento cómodo.

“Ha sido importante especialmente el inicio de año de temporada que tuvimos, pero aún más con todos los retos que he tenido esta temporada de mantenerme ahí con los Altibajos que hemos tenido, creo que al final será un buen recuerdo y una buena temporada, pero sin duda dura, porque estar manejando un auto donde no te sientes al cien por ciento cómodo, es difícil de explicar a la gente allá afuera”.

En la recta final del campeonato Checo Pérez lucha por mantenerse en segundo lugar, tras la coronación anticipada de su coequipero en Red Bull, Max Verstappen, aunque le pisan los talones: Lewis Hamilton y Fernando Alonso

