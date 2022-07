El piloto inglés George Rusell dijo que estaba en la luna, luego de confirmar que fue el más rápido durante la clasificación y que por primera vez en su carrera, había ganado la pole positión de cara al Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno que se corre este domingo.

Sobre el circuito de Hungaroring, atrás de él estarán los dos autos de Ferrari, con Carlos Sainz en segundo y Charles Leclerc en tercero.

En la ronda de clasificación los conductores de Red Bull no pasaron un buen día y el líder del campeonato mundial de pilotos, el neerlandés Max Verstappen saldrá desde la décima posición, mientras que el mexicano Sergio Pérez, fue presa nuevamente de las indecisiones de los oficiales, además de que en su vuelta rápida se encontró con el coche del equipo Haas de Kevin Magnussen, que le impidió mejorar su tiempo y al no superar la qualy dos, tendrá que partir desde el puesto 11.

Checo reconoció que no está resultado el fin de semana que esperaba.

“Bueno, tuvimos que salir no y en mi segunda vuelta, cuando venía en la vuelta me encontré a Magnusen en la curva dos y tuve que ir muy adentro de la curva y perdí bastante tiempo y al final después en la vuelta no lo pude recuperar lo suficiente. Sí, ha sido un fin de semana complicado hasta ahora. Si mañana lo intentaremos es una carrera larga, sin duda, que pasar aquí es muy difícil, pero intentaremos sumar algunos puntos”. (Por: Juan Carlos González / Foto: @SChecoPerez)