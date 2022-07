Con gol al minuto dos del tiempo de compensación, el Toluca rescató el empate a uno con los Bravos en Ciudad Juárez, en el primer duelo de la fecha 6 del torneo de Apertura del fútbol mexicano.

Al minuto 88, con un tiro libre directo casi desde la banda y que nadie tocó, Maxi Olivera puso en ventaja a los Bravos, pero al 92 y con un remate de cabeza, Jean Meneses, consiguió el tanto de la igualada para el conjunto escarlata.

El técnico del conjunto juarense, Hernán Cristante, dijo que hoy el fútbol no premió a sus jugadores.

“No hay nada que objetar, me parece que hoy el fútbol no fue justo con los chicos, pero así es también. Nos faltan esos detalles también, hay que ser cancheros, los equipos rivales cuando lo tienen que hacer lo hacen, cuando ellos se tienen que tirar al piso lo hace, entonces nos faltó ese detalle de picardía, creo que esa ansiedad sigue existiendo”.

Los diablos rojos terminaron con 10 jugadores, por la expulsión de Sebastián Saucedo al minuto 97. (Por: Juan Carlos González / Foto: @TolucaFC).