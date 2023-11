El piloto tapatío, Sergio Checo Pérez remontó ocho lugares y logró subir al podio al terminar en tercer sitio en el GP F1 de Las Vegas, con lo que aseguró el subcampeonato en el Mundial de pilotos al llegar a 273 puntos. La carrera la ganó Max Verstappen, seguido por Charles Leclerc, quien en la última vuelta rebaso a “Checo”.

Por primera vez, la escudería del Toro Rojo hace el 1-2 en la temporada del “Circo” de la máxima velocidad y comentó.

“Sí, yo creo que es un buen resultado al fina siempre un pco agridulce haber perdido la posición con Charles en la última vuelta, pero más allá de eso creo que la forma en la que regresamos teníamos un ritmo muy fuerte especialmente en el primer sprint teníamos el auto muy rápido en la pista durante muchas vueltas y llegando a la frenada veo a Charles al lado y ya era muy tarde para moverme el hizo una muy buena carrera, me regresó la que le hice en 2020 en Turquía, pero así son las carreras fue una muy buena lucha era muy fácil cometer errores el día de hoy por la bajas temperaturas especialmente al final de la carrera”.

Al terminar como subcampeón, Checo consiguió el mejor resultado para un piloto mexicano en la Formula 1, lo que dijo es muy especial.

“Obviamente es algo muy especial para mi, pero lo más importante es que hemos tenido unos momentos altísimos, pero también algunos momentos muy bajos en la temporada en los que muchos simplemente hubieran tirado la toalla porque eran momentos muy duros con uno de los autos más dominantes en la historia, no encontraba la dirección, nos perdimos durante muchas carreras y no ha sido fácil llegar aquí pero hemos trabajo mucho como equipo”.

La Temporada concluye el próximo domingo con el Gran Premio de Abu Dhabi.

(Por Manuel Trujillo Soriano).