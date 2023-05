El Tapatío Sergio Pérez saldrá en los últimos lugares del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 que se correrá mañana en el circuito de Montecarlo.

Checo sufrió un fuerte choque en la curva 1, cuando apenas rodaba las primeras vueltas de la calificación en la Q1, y estaba ubicado en la quinta posición cuando de pronto perdió el control, el coche patinó de costado y se impactó con la barrera, provocando daño en el eje trasero. Checo Pérez saldrá último por vez primera en la temporada y tendrá que remontar para buscar llegar al podio, lo que pinta muy complicado.

Al final dijo estar molesto y apenado por el incidente: “Es un golpe muy duro en lo personal, porque en Q1 no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve un error así, tan costoso. Venía en el inicio de la Q1 encontrando los límites poco a poco y de repente perdí el control del auto de atrás, lo perdí muy tarde y ya no pude salir de ahí ni ir a otro lado; es un golpe durísimo y estoy apenado con todo mi equipo, que veníamos haciendo un gran trabajo y teníamos una gran oportunidad hoy”.

El compañero de Checo en Red Bull, Max Verstappen, será quien arranque primero en la parrilla de salida al ganar la Pole Position. Después saldrán Fernando Alonso de la escudería Aston Martin y Charles Leclerc de Ferrari. (Por Martín Navarro Vásquez)