El piloto jalisciense de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez considera que ha tenido un inicio prometedor con Red Bull y pese a que sus últimas 2 carreras no ha sido buenas, ve su futuro ligado a esta escudería.

“Positivo creo que ha sido un inicio prometedor con Red Bull, mis primeras diez carreras con Red Bull, sin duda esperaba mejores resultados hasta el día de hoy vengo de dos muy malas carreras si no estaría en el tercero en el campeonato de pilotos. Es una temporada larga que cada carrera te cambia la vida entonces es importante seguir progresando y los resultados llegarán”.

Respecto a las negociaciones para renovar su contrato con el equipo del Toro Rojo, indicó:

“Hemos ya avanzado bastante el equipo esta contento con mi trabajo y yo estoy contento con el equipo y vemos un futuro juntos, entonces, será cuestión de tiempo pero los dos queremos continuar están muy contentos con mi trabajo, con lo que he hecho con lo que traía y creo que no fue ningún tema, estamos contentos los dos y queremos continuar y demuestra que hemos hecho un buen trabajo, tanto el equipo como yo también”.

Indicó que la prioridad personal y del equipo, sigue siendo conseguir el Campeonato de Constructores esta temporada.

