El Chelsea acabó con la magia del Paris Saint-Germain al vencerlo por 3-0 en la Final del Mundial de Clubes 2025 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con doblete de Cole Palmer, más anotación de Joao Pedro; los 3 tantos en el primer tiempo.

Con este triunfo el Chelsea se embolsó un premio económico de 126 millones de dólares y se convirtió en el único equipo que ha ganado todas las competencias oficiales en las que ha competido, tanto a nivel nacional como internacional.

En la coronación de los Blues participó el mexicano, Bernardo Cueva, como parte del cuerpo técnico del equipo londinense.

El que se vio muy mal en esta final fue el PSG, campeón de Europa, tras lucir inoperante en relación a lo que había mostrado a lo largo del Torneo, al grado de que su técnico, Luis Enrique, perdió la cabeza al agredir al jugador Joao Pedro del Chelsea y dijo que él no es ningún perdedor.

“Perdedor no, aquí no hay perdedores un sub-campeón es muy diferente, perdedores en la vida es el que se rinde, perdedor es el que no se levanta aquí en el deporte de alto nivel no hay perdedores. Es muy bonito saber y se sabe en los momento delicados quien está a tu lado y quien no, yo tengo una característica desde hace muchos años desde que era muy jovencito y no tengo ningún problema puedo caer mejor o peor, eso no lo puedo controlar, ni lo quiero controlar pero tengo la suerte de caer muy bien a todas las personas que me conocen, no se si estoy siendo demasiado egocéntrico”

El PSG terminó con diez el juego por expulsión de Joao Neves. (Por Manuel Trujillo Soriano)