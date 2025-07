Luego de que la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, admitiera que no tenía información sobre la decisión tomada en la Comisión Tarifaria del SIAPA, el regidor por Morena, Chema Martínez, criticó que el representante municipal en el organismo tomara decisiones sin tomar en cuenta o informar a la autoridad que representa.

“Esta declaración es una muestra de la incapacidad de quien gobierna Guadalajara. La presidenta no se entera de nada: no se entera de las inundaciones, no se entera de la inseguridad, no se entera del problema en los mercados, no se entera de los problemas de los socavones, no se entera de la basura en todo Guadalajara. Es decir, no se entera de nada. La presidenta no es capaz de gobernar”.

Chema Martínez criticó que si el representante del Ayuntamiento en el SIAPA no informó a la presidenta municipal, entonces ¿quién gobierna? (Por Gustavo Cárdenas)