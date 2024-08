Explota José María Martínez contra Tribunal tras resolución de no anular la elección tapatía

El candidato de la Coalición Sigamos Haciendo Historia por la presidencia municipal de Guadalajara, José María Martínez, despotricó contra el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, luego de la resolución donde desecha su impugnación y demandan la anulación de la elección en la capital jalisciense. Acusa Martínez colusión del Tribunal y el partido Movimiento Ciudadano para perjudicarlo en la resolución que se emitió este lunes a puerta cerrada.

“Todas las sesiones son públicas. Y esta tampoco fue la excepción. No fue convocada ni secreta ni nada. El tema es que fue un albaso y no nos han permitido entrar. Tenemos aquí insistiendo para entrar desde las 10.30 de la mañana”.

Acusaron que hay irregularidades suficientes para anular la elección y anomalías en el cómputo de casillas. Adelantan que recurrirán a otras instancias para impugnar el resultado electoral. (Por Héctor Escamilla Ramírez)