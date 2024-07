El delantero de Chivas Javier ‘Chicharito’ Hernández mediante una transmisión en redes sociales dio a conocer que se pudo haber roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en el cierre de la pretemporada en Cancún y que por eso no jugó el cuadrangular en Zacatecas, pero señaló que si vuelve a lesionarse se retira del futbol.

“Fue un accidente; casi me rompo el ligamento de la rodilla, pero quedó en un esguince. Luego les voy a mostrar unas fotos. Creo que esquivamos una bala muy dura porque me pude haber roto el ligamento cruzado de la otra rodilla por una barrida sin intención. Si me vuelvo a lesionar la rodilla, me retiro. No creo estar otros ocho meses recuperándome, pero por algo, por algo”, comentó al público en su canal de Twitch.

Chicharito será suplente el sábado cuando por la fecha 1 el Guadalajara reciba al Toluca.

“Todos tenemos cuidado y casi me chin… la rodilla. Afortunadamente por el trabajo que hago para que mi cuerpo esté de la manera más alineada, ayudó a que mis caderas se pudieran mover de la mejor manera y me salvé”, agregó en la transmisión el mismo tapatío. (Por Martín Navarro Vásquez)