El entrenador Diego Cocca dijo que el juego de estrellas que disputarán el miércoles en Minnesota, la Liga MX y la MLS, no es un parámetro para definir cual de las dos es mejor, sino, un evento para que las dos Ligas sigan creciendo.

“La realidad y está claro que la MLS ha crecido muchísimo, la Liga mexicana siempre fue una liga muy fuerte y esto no es un parámetro creo que para entender el crecimiento es que venir a disputar esta clase de partidos nos hacen a las dos ligas crecer y querer mejorar y me parece que ese es el fin más importante de todo”.

Por su parte, el capitán de la MLS, Javier “Chicharito” Hernández, indicó que toma como mucha seriedad el encuentro porque quiere romper la narrativa de que la Liga MX es mejor que la MLS, además de considerar sub-realista el que siendo mexicano vaya a defender al equipo norteamericano.

“Tomarlo con la debido responsabilidad, la debida humildad y obviamente también como lo dije en la pregunta anterior que es también hasta un poco sub-realista ser mexicano y jugar contra la Liga Mexicana representando a la Liga Americana y siendo mexicano”.

El capitán del equipo de la Liga MX para este encuentros será Aldo Rocha del Atlas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)