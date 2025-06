La Selección de Chile cayó 2-0 en su visita a Bolivia y oficialmente quedó fuera del Mundial 2026 y el entrenador, Ricardo Gareca, informó que deja el cargo.

“Porque ya tomamos una decisión con todo el cuerpo técnico ya tuve una reunión en el vestuario con los dirigentes, con toda la delegación y ya les comunicamos que queremos descomprimir la situación, intentamos pelear hasta el final no dimos resultados lamentablemente Chile está en una situación que nadie hubiese deseado y también yo con toda la experiencia o la carrera que tengo también es un duro golpe para mi en mi carrera deportiva en la cual me tengo que levantar como Chile se tendrá que levantar en un futuro”.

La Roja ocupa el último lugar de la eliminatoria Sudamericana con sólo 10 puntos, en 16 partidos y no asistirá a la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. (Por Manuel Trujillo Soriano)