Chivas armó la fiesta en torno al Clásico del futbol mexicano, pero en la cancha, América le puso un baile y se llevo el triunfo por goleada de 4-2 con doblete de Jonathan “Cabecita” Rodríguez, más tantos de Leo Suárez y Henry Martín. El “Rebaño” descontó con autogol de Emilio Lara y anotación de Sergio la “Morsa” Flores.

El entrenador de las Aguilas, Fernando Ortiz, dijo estar feliz con el triunfo porque ellos hablaron en la cancha y no fuera de ella.

“Nosotros trabajamos y reflejamos lo que trabajamos en el campo de juego nosotros no nos dedicamos a hablar previo a un partido sea el rival que sea, estoy feliz, estoy satisfecho, el aficionado disfrute, que festeje en paz porque eso es importante siempre y que este equipo se va a entregar siempre al máximo, no hay más satisfacción que ganar un clásico de la manera en que los chicos lo han demostrado hoy y eso es muy bonito”.

Por su parte el técnico de las Chivas, Veljko Paunovic, reconoció que le fallaron feamente a su afición en casa.

“Creo que hemos fallado hoy contra un gran rival directo en el clásico de México, pero volveremos a ilusionar, volveremos a ser fuertes y la próxima ves aprenderemos de lo que hoy nos ha planteado esta gran experiencia porque esto es Chivas”.

El goleador de las Aguilas Henry Martin festeó el cuarto gol como si estuviera orinando la portería de las Chivas, por lo cual fue amonestado y al final, aseguró que solo lo hizo para emular a su ídolo, Cuauhtémoc Blanco.

“Emulando a Cuauhtémoc que es mi ídolo de la infancia, ya anteriormente había sacado festejos de él, entonces en el segundo me dejo llevar un poquito por la euforia, por el momento porque íbamos 4-0 y siempre fue por emular a Cuauhtémoc no fue con otra intención, no dimensioné yo creo lo que está pasando, pero ni modo”.

América llego a 23 puntos y amanece hoy como sublíder en la clasificación general. Mientras que Chivas sumó su segunda derrota consecutiva y se queda estancado con 21 puntos.

(Por Manuel Trujillo Soriano)