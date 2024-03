Chivas le dio un tremendo susto al América, pero todo quedó en eso, ya que al vencer 3-2 en el estadio Azteca a las Águilas, de todos modos, quedó fuera de la Copa de Concacaf con el global de 5-3.

El Rebaño que llegó con desventaja de 3-0, rápido despertó y se puso arriba en el juego de este miércoles 2-0 con tantos de Cade Cowell (12′) y Ricardo Marín (32′), pero después en el segundo tiempo, un autogol de Alan Mozo (51′) y otro gol de Alejandro Zendejas al 60′, sentenció la serie; después Chivas marcó otro gol a cargo de Roberto Alvarado (63′), pero ya todo estaba dicho y América pasó a los cuartos de final.

“Primero, celebrar la clasificación, son partidos de 180 minutos, son diferentes a liga, aquí lo que importa es el agregado, la sumatoria nos dejó bien. Son partidos duros, la grandeza del Clásico, del rival, siempre tienen que ser partidos duros, parejos, pueden pasar como los primeros partidos, pero se pueden ver partidos como hoy, más justos, el intervalo no vino bien, cambiamos cosas que nos devolvieron al partido, conseguimos generar, cuando de repente vienen partidos cerca, preferimos en estos partidos no fallar mucho y jugar dos partidos así”, dijo el técnico André Jardine.

“Sí, el partido me gustó, es de la forma en donde podíamos tener. Hicimos un buen partido, teníamos que ir a buscar un gol y así fue. Lamentablemente no nos alcanzó, tuvimos dos desajustes, pero seguimos insistiendo, eso es lo importante del equipo”, dijo por su cuenta Fernando Gago, timonel Rojiblanco.

Chivas nuevamente se medirá al América, ahora el sábado por la fecha 12 de la Liga MX en el estadio Akron.