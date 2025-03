El Guadalajara regresó anoche al estadio Jalisco para jugar como local ante Cruz Azul, pero salió abucheado por su seguidores al caer 1-0 ante la Máquina en su partido de la fecha 13 del Torneo de Clausura, en el que los Celestes sacaron el triunfo con solitario gol de Ignacio Rivero, en vistoso remate de cabeza.

El entrenador del Rebaño, Gerardo Espinoza pide tiempo para recuperar el nivel del equipo y reconoce que tienen que trabajar más para complacer a sus aficionados.

“El resultado es malo, malo porque el equipo se brindo en el terreno de juego, tuvo un funcionamiento apropiado, me gustó la propuesta, me gustó la energía del equipo pero esto se gana con goles y más allá de hablar que si fue justo o injusto, la verdad es que hay que hacerlos a final de cuentas, tienes que convertir las oportunidades y lo demás, la afición primero que nada agradecer que hayan venido a brindarnos el apoyo y la otra circunstancia, bueno, tratar de cuidar este tipo de situaciones para salir lo menos perjudicado posible”

El Coloso de la Calzada Independencia registró una muy buena entrada pero no se llenó. El último encuentro entre Chivas y Cruz Azul en el estadio Jalisco había sido en el Apertura 2009. (Por Manuel Trujillo Soriano)