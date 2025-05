Este jueves el Club Guadalajara celebra 119 años de historia y el miembro del equipo del Campeonísimo, convertido en ídolo y leyenda Ignacio Calderón, se abrió con Notisistema para hablar del cambio que se tiene en los jugadores actuales, los cuales carecen de identidad y de amor a la camiseta. Dice que le duele mucho el presente de las Chivas, carente de éxitos.

“Nombre claro que nos duele muchísimo, me da mucha tristeza y tienes que apechugar con todo, con las bromas que te hacen y todo así es esto, pero no sé, les pesa la camiseta. Dile a alguien que si quiere jugar en Chivas y lo primero que te dirá es cuanto le van a pagar. Ya se acabó el amor a la camiseta”.

Por otro lado, criticó el hecho de que haya muchos extranjeros en varias posiciones de escritorio y cuerpo técnico: “Llegan extranjeros que no saben qué equipos es, saben que es el más popular, pero no tienen el conocimiento de lo que significa ser Chiva. Han gastado trayendo muchos extranjeros entrenadores y directivos y no saben la identidad y el futbol mexicano. Deben contratar a alguien que conozca, aunque no necesariamente que venga de abajo del Club”.

Calderón dijo que desde niño soñó jugar con el equipo Rojiblanco y recordó el momento en el cual a sus 18 años debutó y jamás dejó el puesto en la portería. Fue campeón en tres ocasiones de Liga. (Por Martín Navarro Vásquez)