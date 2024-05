Las Chivas clasificaron a semifinales del Torneo de Clausura de la Liga MX tras empatar a cero con Toluca en el juego de vuelta de los Cuartos de Final en el Estadio Nemesio Diez, con una gran actuación del portero Raúl el “Tala” Rangel.

El Rebaño jugó con un hombre demás desde el minuto 58 por expulsión de Brian “Guameru” García, soportó los embates de los Diablos; una increíble falla de Javier “Chicharito” Hernández al 75′ y hasta un gol anulado a Alexis Vega por fuera de lugar pero clasificó. El entrenador Fernando Gago reconoció que el pase fue muy sufrido.

“La sensación es de felicidad, estamos donde queremos estar, estamos en las semifinales que era nuestro objetivo y el equipo rival obviamente que con el resultado en contra y con un hombre menos no tenía nada que perder y fue a buscar, es un equipo bien trabajado y se tiene que sufrir, sí se sufrió pero no pasa nada porque nos hayan atacado o hayamos tenido la superioridad numérica en el segundo tiempo que no la supimos aprovechar, que no pudimos tener el rimo de juego que queríamos, pero estoy muy contento y muy feliz por la clasificación”.

América no pudo vencer a Pachuca pero avanza a semifinales con el reglamento bajo el brazo por su mejor ubicación en la tabla, tras haber empatado a dos en el marcador global y en la siguiente fase de la liguilla se podrían enfrentar Aguilas y Chivas.

Los otros dos semifinalista se conocerán hoy cuando Cruz Azul reciba a Pumas a las 19:00 horas con ventaja de 2-0 en el marcador global, y a las 21:10 hrs Monterrey con ventaja de 2-1 en el global, enfrentará a Tigres en el “Gigante de Acero”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)