Chivas decepcionó a los casi 40 mil espectadores en el Estadio Akron con un empate a cero goles frente al Toluca, al continuar la jornada inaugural de la Liga MX.

Simplemente el Guadalajara no pudo pues generó ocasiones de gol, sobre todo Chicharito Hernández quien falló dos claras y al salir de cambio se fue entre abucheos.

Fernando gago el técnico del Rebaño esto dijo sobre ese malestar de la afición, apenas en el primer juego del torneo Apertura.

“No me corresponde hablar del hincha, el hincha habla con el corazón. Yo creo que los necesitamos dentro del campo y como ellos necesita que hagamos un buen papel y ganemos un partido”.

Chivas debutó a sus nuevos elementos como Omar Govea y Fidel Barajas quienes entraron de cambio.

“Yo creo que también el delantero vive de situaciones, no de solamente del gol. Lo fácil es decir que vivimos del resultado y del gol si entra o no. También es de la forma que se generan, de la forma que llega a posiciones. Confío mucho en Javier, confío mucho en Ricardo Marín, en Armando González en esa posición que son los tres jugadores que tengo disponible y a partir de eso tratar de seguir trabajando para que se generen aún más situaciones y por ahí el día que se generen menos, le va a quedar una y por ahí lo va a meter”, agregó Gago. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoChivas)