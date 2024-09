Guadalajara dejó escapar un triunfo que tenía en la bolsa y permitió que el Monterrey le empatara a un gol en el estadio Akron con anotación a dos minutos del final de Jesús “Tecatito” Corona, ante una mala salida del portero Raúl el “Tala” Rangel. Después de que el Rebaño se fue al frente con tanto de Ricardo Marín tras un excelente pase de Roberto “Piojo” Alvarado.

El entrenador Fernando Gago terminó con bronca por la forma en la que se les escapó la victoria.

“En el transcurso del partido en sí teníamos el partido controlado, no nos podemos quedar solamente con un error creo que fueron 4 errores si mal no conté rápido, 4 errores desde la jugada previa del gol, entonces hay cosas por corregir y hoy estamos todos con una sensación de bronca, de dolor porque fue al final del partido, pero nos queda seguir trabajando y pensar ya en el próximo partido”.

Por su parte, el técnico del Monterrey, Martín Demichelis dijo que fue muy rigorista la jugada en la que el VAR le anuló un gol en los primeros minutos a su jugador, Lucas Ocampos.

“La jugada del gol anulado sí la vi, me da la sensación de que no la tenía retenida el arquero como para anularlo, es una opinión que ya es poco valida no tiene ningún sentido lo que yo pueda llegar a decir en lo personal, ya va a cambiar el resultado”

Por Chivas, Armando la “Hormiga” González salió lesionado al minuto 16, dejando su lugar a Marín, quien a la postre fue el anotador del gol Rojiblanco. Con el empate los Rojiblancos llegan a 15 puntos y los Rayados a 21 unidades.

