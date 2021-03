El entrenador de la Selección Mexicana Sub-23, Jaime Lozano anuncio su lista definitiva de 20 jugadores para disputar el Preolímpico de la CONCACAF a partir del próximo jueves en Guadalajara. Dijo que el Tri juvenil está obligado a quedarse con un de los dos boletos que ofrece el torneo para Tokio.

“A que está obligado a dar lo máximo en el campo de juego a quererlo más que el rival a sacar el mayor provecho de las condiciones que tenemos y de la localía y si hacemos todo eso me parece que el boleto tendría que, uno de los dos boletos tendría que quedarse en casa”.

El equipo que más jugadores aporta a este representativo es el Guadalajara con 6. Se trata de: Gilberto Sepúlveda, Alejandro Mayorga, Jesús Angulo, Alexis Vega, Uriel Antuna y José Juan Macías. Del Atlas solo fue convocado Jesús Angulo.

Diego Lainez del Betis de España y Edson Álvarez del Ajax de Holanda no fueron prestados por sus equipos. Mientras que Efraín Álvarez, del Galaxy de los Angeles se quedó como el perro de la dos tortas al no ser convocado ni por México ni por Estados Unidos.

Por cierto, el encuentro de la Fecha 12 de la Liga MX entre Monterrey y Chivas, programado inicialmente para el sábado 20 de marzo, se cambio de fecha para el miércoles 21 de abril debido a la convocatoria de los 6 rojiblancos de parte de Jimmy Lozano.

(Por Manuel Trujillo Soriano)