Como hace tiempo no ocurría, las Chivas iniciaron con contundencia su participación en el Torneo de Clausura de la Liga MX al vencer ayer por 3-0 al Mazatlán con golazos de Eduardo Torres y Alexis Vega, más otro tanto en tiro penal de Ángel el “Chelo” Zaldívar.

El entrenador del “Rebaño” Marcelo Michel Leaño fue cauto en sus declaraciones, dijo estar conscientes de que esto apenas inicio y que no deben echar las campanas al vuelo.

“No hay que echar campanas al vuelo es fecha 1, la contundencia fue clave tres hombres que han venido trabajando muy bien, el caso de Alexis que hoy con gol y asistencia muestra un poco lo que quiere lograr para el en este año, Záldivar que es un jugador que se ha convertido en un referente y en una garantía de gol cuando el equipo lo requiere y lo de Lalo pues no es sorpresa ya ha venido haciéndolo desde la temporada pasada llegando al área, yo creo que hoy un aspecto muy positivo del equipo es que tuvimos contundencia es algo que la temporada pasada quizás fue lo que mas nos costó”.

Además de ser un golazo, el de “Lalo” Torres fue su primer tanto en el máximo circuito y por otro lado, se dio el debut del mediocampista, Sebastián Pérez Bouquet, quien es considerado la “Joya” del equipo y estuvo muy cerca de marcar en su debut.

