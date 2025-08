Este domingo Chivas jugará contra el Charlotte en busca de su primer triunfo en el torneo de la Leagues Cup que se juega en Estados Unidos. Al momento el equipo tapatío no ha podido ganar un solo juego en las tres ediciones del certamen.

Efraín Álvarez dice que el equipo desea el triunfo y cree que harán un buen juego. “Conocemos la cancha, mañana va a ser un lindo partido y queremos darle la vuelta a esto. Vamos con todo, no tuvimos un gran inicio pero si hacemos el plan que entrenamos, las cosas van a salir. Soy alguien que estará ahí para lo que mis compañeros necesiten, además soy joven y aún estoy aprendiendo muchas cosas”.

Por su parte el técnico Gabriel Milito señaló que “La idea es mejorar algunos aspectos, más allá de los resultados el equipo va bien. Charlotte es un gran equipo, no cambia mucho su forma de jugar, intenta ejecutar su idea que está muy bien definida. Tenemos bastante claro cómo hacer nuestro partido”. (Por Martín Navarro Vásquez)