El Guadalajara cayó 2-1 ante Toluca en el estadio Nemesio Diez, con autogol de último minuto de Hugo Camberos, quien previamente había marcado el tanto de los Rojiblancos; Alexis Vega marcó otro el otro tanto del triunfo de los Choriceros.

El auxiliar técnico del Rebaño, Manuel Ruano, dijo que el equipo merecía más en este encuentro, después de que le anularon un gol aparentemente legitimo a Alan Pulido.

“Bueno yo creo que el juego en el segundo tiempo es la imagen que queremos dar, un equipo que es valiente aprieta arriba y luego tiene más el balón, luego lo del arbitraje pues bueno, realmente lo que no controlamos no podemos hacer nada, las líneas que el tiran a Chivas no podemos valorar lo rectas o no rectas que están, creo que no es la primera vez que nos pasa esta temporada”.

Hasta el momento Chivas no ha podido ganar de visitante en este torneo.

Por su parte, los Tigres terminaron con la racha ganadora de Cruz Azul al imponerse 2-1 en el estadio Universitario de Nuevo León con goles de Diego Lainez y Joaquim. Por la Máquina descontó con gol de último minuto Nacho Rivero. Los Felinos terminaron con diez por expulsión de Nico Ibáñez.

La fecha 7 del Torneo de Clausura se completará hoy con los encuentros: Querétaro-Monterrey, San Luis-León y Pachuca-Pumas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)