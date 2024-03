Aunque los antecedes así lo hicieran suponer, Chivas no llega como víctima al clásico de este miércoles ante el América, en el estadio Akron en la ida de los Octavos de final de la Concachampions, advierte el lateral del Guadalajara, Alan Mozo.

“La verdad no se en que papel nos ponga la gente, nosotros sabemos el roll que representamos aquí. Que es un partido importante sí, pero sabemos que se juega en dos partidos y nosotros no somos victimas de nadie, somos protagonistas y así lo vamos a demostrar”.

En tanto, el entrenador Fernando Gago, dice que llevará las cosas con calma porque la serie no se define en este primer encuentro.

“Si en los 90 minutos donde nosotros iniciamos esta eliminación nosotros tenemos el control de minutos porqué no pensar en que podemos sostenerlo durante 90 minutos, es el ritmo el que queremos buscar, a la inversa al tratar de mantener situaciones de juego durante el partido. Lo que tenemos claro es, sí que es una eliminación de ida y vuelta, hay que entenderlo de esa manera, trabajar el partido y jugarlo de la manera en que nosotros queremos”

América viene de golear 5-1 al Atlas, mientras que las Chivas cayeron 3-0 ante Cruz Azul en su último encuentro. Los Rojiblancos tendrá algunos cambios en su alineación, respecto al once del juego ante la Máquina.

(Por Manuel Trujillo Soriano)