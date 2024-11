Las Chivas del Guadalajara empataron a cero goles con los Pumas de la UNAM en el estadio Akron y dejaron escapar una clasificación directa a la Liguilla. Con 22 puntos el Rebaño tendrán que disputar play-in y al respecto las palabras del entrenador, Arturo Ortega.

“No fuimos contundentes en esa zona de definición y no hay de otra más que seguirnos preparando para sumar de a tres en Torreón, venir a casa y de la misma manera, nosotros vemos el ganar no vemos otra cosa, hoy no se dio el resultado pero me quedo con esa espinita que tuvimos esas posibilidades, al final sufrimos un poco y no supimos ser contundentes”.

Por otro lado, Monterrey derrotó 4-0 al Atlas en el Gigante de acero con doblete de Sergio Canales y anotaciones de German Berterame y Johan Rojas. Los Rojinegros suman cuatro partidos consecutivos sin poder marcar gol y al respecto el entrenador, Beñat San José reconoce que siguen en deuda con su afición.

“Porque en eso estamos en debe no? y hay que ser autocríticos. Yo tengo la sensación absoluta y total que con una victoria que es lo que vamos a buscar el siguiente partido que es lo que necesita el equipo y es lo que vamos a terminar bien. Al final nosotros queremos ganar cada partido que jugamos creo que equipo hemos demostrado que siempre hemos intentado ganar cada partido que jugamos”

El último juego en el que marcaron gol los Zorros fue el clásico tapatío ante las Chivas de la fecha 11. De mantenerse las posiciones actuales al cierre de la fase regular del torneo, Chivas y Atlas se enfrentarían en el play-in.

(Por Manuel Trujillo Soriano)