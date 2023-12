La tarde de este miércoles el Guadalajara presentó la contratación del argentino Fernando Gago de 37 años como su nuevo entrenador. El dueño Amaury Vergara y el director deportivo, Fernando Hierro le dieron la bienvenida.

El sudamericano dijo que buscará construir un equipo que contagie con lo que genera en la cancha.

“Me gustó la idea de tener un club con valores, con sentido de pertenencia, con las cosas muy claras de lo que pretende no solo futbolísticamente si no hasta de vida misma y la verdad que es un desafío lindo que me interesa mucho pero no solamente por lo personal, si no por lo que genera el club, obviamente que le pido que apoyen a este equipo, que vamos a hacer todo lo posible para que sea un equipo que contagie desde dentro del campo hacia afuera”.

Chivas será apenas el tercer equipo que dirija Fernando Gago, tras haber pasado por el Aldosivi y Racing Club de su país con el este último ganó dos títulos.

En cuanto a refuerzos, Gago, indicó que pensaran en las mejores opciones posibles, pero que primero se presentará con el plantel rojiblanco cuando los rojiblancos regresen este jueves de vacaciones para iniciar de inmediato su pretemporada.

(Por Manuel Trujillo Soriano)