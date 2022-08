El Guadalajara vive una nueva crisis en la Liga MX. Al jugarse la Jornada 7 del Torneo de Apertura 2022 se llevó una derrota ante el Mazatlán de 2 goles por 1, en el Estadio El Kraken.

Emilio Sánchez al 69′ y Oswaldo Alanís al 87′ escribieron el triunfo de los de Sinaloa, que respiran con un triunfo al llegar a 6 unidades.

Ángel Zaldívar falló un penal al 78′, pero en el contrarremate, clavó el único tanto de Chivas.

Dicho resultado pone en riesgo el trabajo del técnico Ricardo Cadena, por lo cual otra vez, el Rebaño podría cambiar de entrenador.

Al respecto esto dijo el mismo Cadena, sobre todo al preguntarle si iba a renunciar: “La pregunta es para nuestra directiva, de mi parte hoy estoy dolido, muy triste. No podemos escondernos, es la realidad. No voy a esconderme porque el tema está ahí, soy realista, el problema lo tenemos y no me voy a esconder”.

Chivas se queda en 5 puntos y aún no gana en el torneo. (Por Martín Navarro Vásquez)