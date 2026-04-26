Chivas no pudo vencer a Xolos ante un lleno en el estadio Akron y al empatar a cero goles perdió el liderato del Torneo Clausura en la última jornada, la número 17.

Dominó el juego, pero el equipo Rojiblanco por segundo partido en fila no pudo marcar gol. Fue un empate con sabor a derrota.

El técnico Gabriel Milito dijo que su equipo merecía cerrar con el liderato y pese a al empate ve bien al equipo.

“Lo hemos intentado, hemos hecho un campeonato muy bueno y conseguimos el objetivo de clasificar a Cuartos de Final con anticipación, lo cual tiene valor. Claro que queríamos acabar en primer lugar, pero eso no modifica nada. Jugaremos los Cuartos de Final intentando imponer nuestro juego para avanzar a Semifinales”.

Nuevamente la polémica se hizo presente pues Chivas protestó que no le marcaran un penal en una mano de Adonis Preciado, luego de que Katia Itzel García lo había sancionado, pero el Gato Ortiz en el VAR lo quitó.

Los Pumas se apodaron del liderato al llegar a 36 puntos y por diferencia de goles dejan a Chivas en el segundo puesto. Pumas se medirá al América y Chivas a los Tigres en la Liguilla. (Por Martín Navarro Vásquez)