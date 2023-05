Hoy se conocerá al segundo finalista de la Liga MX. En el histórico Estadio Azteca América recibirá al Guadalajara en el juego de vuelta de semifinales.

Un Clásico Nacional pone la mirada de millones de aficionados expectantes en ver si Chivas puede remontar el global de 1-0 que le favorece a las Águilas.

El técnico del equipo Veljko Paunovic dice tener fe.

“El tema de creer, el tema de la fe: Yo creo que podemos ganar, lo hemos demostrado, hemos dado vuelta muchas veces. El Chivas de hoy es capaz de ganarle a cualquiera. Nos falta ganarle al América y con ese reto me subiré al avión y me iré a la capital, que me han dicho es rojiblanca. ¡Quiero ver si es así! Tengo veintitantos guerreros ahí, que les he dicho, quiero sólo ganadores, gente con la cabeza alta”, dijo el Serbio.

Por su parte el presidente de Chivas Amaury Vergara de igual manera confía en que su equipo llegará a la final para enfrentar a los Tigres.

“Lo voy a decir muy sencillo: que sean creyentes. Así de sencillo. Ya lo dijo Veljko, nuestro pastor. Hay que ser creyentes y eso es un ingrediente muy especial, que necesitamos para ir a enfrentar un gran reto”.

El juego que inicia a las 20:00 horas tendrá como árbitro a Víctor Cáceres, con poca experiencia en Liguillas. Chivas solo avanza a la final ganando el juego por diferencia de dos anotaciones. (Por Martín Navarro Vásquez)