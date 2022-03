Chivas le puso la muestra a la Liga MX y este martes anunció que por el momento desaparece la barra en los partidos del Guadalajara. En comunicado da a conocer que la zona que tiene el grupo de animación será ocupada por niños de la fundación Jorge Vergara. Invita para el clásico Chivas Vs América que se juega el próximo sábado, a que los aficionados dejen de lado la rivalidad y vayan vestidos con una playera blanca.

“Hemos decidido ir a fondo para evolucionar temas de operación, comunicación y relación con varios de los actores de nuestro deporte. Las zonas que habitualmente están destinadas para dichos grupos serán ocupadas por niños convocados a través de la Fundación Jorge Vergara y Fundación Teletón”.

De esta manera y hasta nuevo aviso, Chivas no tendrá Barra en su estadio. “Este solo es el inicio. En Chivas no descansaremos hasta brindar la tranquilidad y experiencia que la afición y nuestro futbol merece”, agrega comunicado. (Por Martín Navarro Vásquez)