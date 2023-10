Contra todos los pronósticos, Chivas brindó anoche su mejor juego del Torneo para ponerle fin a una racha de 6 juegos sin poder ganar al golear al Atlas por 4-1 en el clásico Tapatío, con doblete de Ricardo Marín más tantos de Fernando Beltrán y Roberto “Piojo” Alvarado; por los Rojinegros descontó el capitán, Aldo Rocha.

El entrenador del Rebaño Veljko Paunovic, dijo que se siente perdonado por la afición, que a partir de ahora inicia un nuevo torneo para el equipo y confirmó su permanencia en el “Rebaño”.

“Aparte del juego y del gran espíritu que han tenido en una semana tan difícil ha mostrado un espíritu fantástico, unidad y lo más importante que ha mi me alegra muchísimo es la respuesta de la afición, nos sentimos perdonados desde el primer minuto, yo me siento personalmente como un niño desde el primer segundo y así se sintieron los jugadores y esto puede ser el momento de resurgimiento como lo hablamos, creo que ahora se inicia una nueva temporada para nosotros, un nuevo campeonato. Creo que he demostrado con todo lo que hago que yo quiero estar aquí, yo a muerte con ustedes y voy a darlo todo hasta que me quieran aquí”.

El portero Raúl el “Tala” Rangel sufrió fractura del pómulo tras un choque con su compañero Antonio el “Pollo” Briseño y hoy será operado.

Por su parte, el entrenador de Atlas, Benjamín Mora, lamentó que su equipo haya pasado de tener la mejor defensa del torneo, a recibir 7 goles en dos partidos.

Lo lamentable para los Rojinegros, fue la aparatosa lesión de rodilla que sufrió Brian el “Huevo” Lozano, quien reaparecía anoche tras varios días de ausencia.

En otros encuentros celebrados ayer, Pumas goleo a domicilio al Cruz Azul por 4-1 anoche en el estadio Azteca con destacada actuación de Cesar el “Chino” Huerta, quien marcó un doblete, más tantos de Ulises Rivas y Nathan Silva; por la Maquina descontó Ángel Sepúlveda.

El Monterrey mostró su superioridad del vencer por 3-1 a los Bravos de Juárez con un gol tempranero de Maxi Meza, más doblete de Rogelio Funes Mori y Avilés Hurtado descontó por los fronterizos. Los rayados llegaron a 16 puntos y tienen pendientes dos juegos antes Xolos y Santos Laguna.

Mientras que Tigres ligó su segundo empate de la semana al igualar a un gol ante Pachuca en el estadio Hidalgo. André Pierre Gignac adelanto a los felinos al minuto 8 y por los Tuzos, Bryan González emparejó el marcador con un golazo desde fuera del área.

(Por Manuel Trujillo Soriano)