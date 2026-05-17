A las Chivas no les alcanzó y quedaron eliminadas de la liguilla al caer anoche 2-1 ante Cruz Azul en el juego de Vuelta de semifinales celebrado en un pletórico estadio Jalisco. La Máquina se impuso con goles Jeremy Márquez y Agustín Palavecino; por el Guadalajara descontó Omar Govea. El marcador global es de 4-3 y favorece al Cruz Azul.

El técnico del Rebaño Gabriel Milito dijo que terminan muy dolidos por no lograr llegar a la final.

“El dolor es proporcional a la gran ilusión que teníamos de no poder jugar la final. En el partido hubo trámites donde pudimos neutralizar hubo momentos donde no lo pudimos hacer, nos hicieron un gol muy rápido empatamos también rápido, pero me quedo con el esfuerzo y el compromiso de los futbolistas que han hecho un gran trabajo más allá de la derrota y el dolor de haber soñado tanto y haberlo buscado con aciertos y con errores, pero haberlo buscado y no pudo ser”.

De hecho, algunos jugadores Rojiblancos rompieron en llanto en la banca al terminar el encuentro. Por su parte, el entrenador interino del Cruz Azul, Joel Huiqui indicó que su equipo está para pelear el título.

“Para mí fue una gran oportunidad de haber podido tomar el equipo obviamente y el día de hoy merecidamente está en una final, yo lo hablaba con los jugadores y creo que no hay mejor equipo que merezca esta oportunidad de poder disputar el título”.

El rival de la Máquina en la final del torneo será el ganador de la otra semifinal que disputarán hoy Pumas y Pachuca en CU, en la que los Tuzos tienen ventaja de 1-0 en el global. (Por Manuel Trujillo Soriano)