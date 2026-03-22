Pese a que el Guadalajara recibió dos goles en cinco minutos y gracias a que Raúl “Tala” Rangel detuvo un penal al 98; las Chivas se mantienen en la cima del futbol mexicano, al derrotar 3 por 2 al Monterrey en el Gigante de Acero, con tantos de Armando la “Hormiga” González, con su gol numero 10 del torneo, José Castillo y Bryan González. Por los Rayados descontaron Uros Djurdjevic y Ricardo Chávez; el mismo Dejuka falló el tiro desde los once pasos que pudo haberle dado la igualada a los Regios.

El “Pastor” del Rebaño, Gabriel Milito, destacó la actuación de su arquero.

“Tala defiende un arco muy grande como el de Chivas y también defiende un arco muy grande como el de México y era el momento que más lo necesitábamos para conseguir el triunfo que lo merecíamos pero como esto es futbol y a veces la justicia no cuenta debía aparecer simplemente transmitirle la confianza que elija bien y que vaya decidido y con toda la fe del mundo de que iba a detener el penal y que iba a darnos el triunfo”.

Indicó además que este mal cierre de partido le deja a su equipo un gran aprendizaje para lo que viene.

“Creo que hicimos 85 minutos muy buenos el equipo jugó muy bien, pero se termina opacando semejante actuación con el final del 85 al 95 con esta situación de los goles recibidos, con un penal en contra, creo que nos deja una gran enseñanza de cara al futuro de que los partidos se inician y terminan hasta que el árbitro pita, pero también entiendo que es futbol y en el futbol todo puede pasar hubiésemos preferido terminar como creo que hubiéramos merecido, con un 3-o incluso con algún gol más porque tuvimos muchas situaciones claras para marcar más goles”.

Milito dijo que es una bendición dirigir a un equipo de puros mexicanos y espera que las ausencias por los jugadores que se irán a la Selección no le afecte en su funcionamiento. Con 30 puntos después de 12 fechas, Chivas es líder absoluto del Torneo.

Al finalizar el encuentro se registraron varias riñas y agresión a seguidores del Guadalajara tanto adentro como en las inmediaciones del estadio, se reportan al menos 5 detenidos. (Por Manuel Trujillo Soriano)