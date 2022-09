Con el objetivo de prolongar su buena racha de siete juegos consecutivos sin derrota, el Guadalajara recibe hoy por la noche a Tigres en juego pendiente de la fecha 9, el entrenador Ricardo Cadena dice que tienen la ilusión de clasificar directos a la liguilla pero que van juego a juego y que en ese sentido, el do hoy es muy importante.

“Las posibilidades existen y nosotros no vamos a escatimar por su puesto que vamos a buscar conseguir la mayor cantidad de puntos posibles pero por el momento me enfoco en Tigres estamos pensando en Tigres y procurar conseguir los tres puntos que se queden en casa y ya después hacer la valoración y saber en donde te encuentras; nosotros por su puesto si tenemos la ambición pero estamos ahora sólo pensando en Tigres y esa es la idea que tenemos en mente”.

Sí las Chivas logran ganar este encuentro escalarían hasta el quinto lugar de la tabla general y llegarían en excelente momento para enfrentar al sábado al líder América en el Clásico Nacional.

(Por Manuel Trujillo Soriano)