Chivas se salvó del “papelón” al rescatar empate a un gol de último minuto ante el modesto club semiprofesional Cibao, en juego celebrado en República Dominicana al iniciar la serie de primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Un error del Piojo Alvarado apenas iniciando el juego provocó el gol de los dominicanos a los 44 segundos cuando el colombiano Juan David Díaz sacó un disparo que se le fue al arquero Raúl Rangel. Fue hasta el minuto 10 de compensación cuando el defensa Luis Gabriel Rey remata de cabeza para el 1-1 final, lo que salvó a Chivas de la derrota. Alan Pulido debutó al entrar de cambio y jugó junto al Chicharito Hernández, pero no anotaron.

En la conferencia de prensa un aficionado de Chivas se metió a la zona de prensa para pedirle al técnico Oscar García que renunciara.

“De parte de la afición, si tiene tantita dignidad me haría el favor de retirarse y renunciar todos, por favor. Hay más de 100 millones de personas que no se merecen este equipo. Por favor”.

Chivas está metido en una crisis de resultados en inicio de año, pues solo lleva un triunfo. El domingo recibe a Xolos por la fecha 6 de la Liga MX. (Por Martín Navarro Vásquez)