Con la presencia de Amaury Vergara presidente del Guadalajara y de Juan José Frangie alcalde de Zapopan, se colocó una placa y fue inaugurado el andador Chivas, un pasillo que permitirá bajar directamente del Periférico en la Estación Chivas de MiMacro, a la zona del Estadio Akron. También estuvo presente el empresario Santiago Martínez de la Torre.

“Para nosotros es muy importante que la Nación Chiva y la población de Zapopan conozca este andador, que es seguro, estará bien cuidado y les va a ahorrar mucho tiempo de traslado. Esto sin duda abona a la experiencia de venir a nuestro estadio, en el que siempre buscamos brindar la mejor experiencia, desde que el aficionado llega y hasta que se va”, dijo Vergara.

En el evento, Amaury agregó que el Rebaño siempre debe ser la base de la Selección Mexicana.

“Siempre lo hemos dicho y es parte de nuestros objetivos estratégicos en el club, Chivas tiene que ser base de la Selección Mexicana. Y francamente estoy muy contento con esta nueva convocatoria, pero para serte bien honesto, eso no nos quita las ganas de seguir mejorando. No es competencia, yo creo que Chivas tiene que ser siempre, yo estoy siempre en pro de que se formen más jugadores mexicanos, no solamente en Chivas. También es buena señal que tengamos tantos convocados, porque quiere decir que algo estamos haciendo bien para ser considerados por el proyecto de Jimmy Lozano”.

Actualmente el Guadalajara tiene 4 futbolistas en la convocatoria del Tricolor: Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco Chiquete, Roberto Alvarado y Alexis Vega. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoChivas)