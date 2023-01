El Guadalajara trabaja para revertir la mala imagen que dejo en los últimos dos encuentros ante San Luis y Toluca, en los que como siempre, se equivocó en los detallas finos y no pudo conseguir el triunfo, indica el portero Miguel el “Wacho” Jiménez.

“Creo que los últimos dos partidos hemos podido sumar más puntos, la verdad que estamos conscientes de eso, estamos conscientes de que nos hemos quedado en los detalles como siempre, sabemos que el equipo está comprometido, que aquí al exigencia es el máximo pero el compromiso está y partiendo de eso al equipo lo veo muy consciente de todos esos detalles que nos están pasando y estamos trabajando para poder revertir esa situación”.

Agregó el “Wacho” que recibe de buena manera las críticas, pero pide que no se metan con su familia.

“La presión en Chivas siempre va a estar es un club donde la presión y la exigencia siempre va a ser al cien por ciento, pero a final de cuentas siempre he tratado de estar enfocado, de hacer mi trabajo de recibir las críticas porque sé que las críticas son parte del futbol, pero sí también hay críticas que van más allá que ofenden a mi familia y creo que eso ya no va, pero a final de cuentas la crítica siempre va a estar y va a ser bien recibida por tu servidor”.

El “Wacho” fue criticado fuertemente por su actuación en el último juego de pretemporada ante Cruz Azul y después se convirtió en pieza fundamental en el partido ante Monterrey para que los rojiblancos consiguieran la única victoria que llevan en el torneo. (Por Manuel Trujillo Soriano)