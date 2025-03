Chivas abrió con triunfo la serie de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf al sorprender y vencer un gol por cero al América ante un lleno en el estadio Akron.

Luego de un dominio en gran parte del juego donde no pudo marcar, América tuvo un accidente del futbol luego de que un rechace del arquero Luis Ángel Malagón le dio en la cara a Sebastián Cáceres y el balón entró para el autogol y triunfo rojiblanco.

El debut de Gerardo Espinoza como técnico fue de triunfo en el Clásico Nacional y comentó que lo mejor fue el triunfo, ya que aceptó que no hicieron buen juego.

“El equipo tiene que tomar cierta forma futbolística, fuimos muy acelerados en el primer tiempo con muchos errores, no tenemos la coordinación de los movimientos, es simplemente de ir avanzando, tenemos que tener paciencia es un proceso, el resultado es un bálsamo para todos en lo anímico y en la confianza, el mantener el cero atrás, era ganar el partido, sacar el resultado y ver lo que sigue para el siguiente juego”, dijo Espinoza.

La polémica arbitral apareció cuando el arbitro canadiense Drew Fletcher no marcó como penal una mano dentro del área de Luis Romo.

“Sensaciones duras por la historia del juego, siento que no era para un 1 a 0 de Chivas, estuvimos dominando el juego con bastantes opciones, nos vamos con un mal sabor de boca, así son los juegos de ida y vuelta, pero hay 90 minutos y tenemos la condición de dar la vuelta, pero para mi la serie sigue abierta”. Sobre el error en el autogol el técnico comentó que “Malagón tiene todo el crédito del mundo, cuando un portero comete un error es algo muy caro, pero sin mucho que hablar es alguien que da grandes actuaciones, tampoco analice si es una falla, y como todos no está libre de tomar una mala decisión, lo importante es superar cuando ganas o cuando pierdes, buscamos salir más fuertes, así es es el futbol, vamos a buscar nuestra mejor versión”.

El juego de vuelta será el próximo 12 de marzo en el estadio Ciudad de los Deportes.

Sin embargo antes Chivas y América se verán las caras otra vez este sábado, pero ahora por la fecha 11 de la Liga MX. (Por Martín Navarro Vásquez)