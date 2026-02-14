Ante un estadio lleno, Chivas venció al América un gol por cero en el Clásico Nacional de la Liga MX, y amplió su paso perfecto al sumar seis triunfos consecutivos, y con 18 puntos mantenerse en la cima de la clasificación, esto al continuar la jornada 6 del Torneo Clausura 2026.

Armando González anotó el gol de la victoria y llegó a 5 en la cuenta personal en el certamen, por lo cual nuevamente peleará el titulo de goleo.

El equipo rojiblanco fue mejor y tuvo más llegadas a gol, por lo cual el técnico Gabriel Milito salió muy conforme.

“Las sensaciones son muy buenas, el equipo hizo un gran partido. Marcamos la diferencia claramente en el primer tiempo y fuimos muy serios en el segundo. A pesar de que América se nos vino encima con su necesidad de empatar, supimos mantener la compostura”, comentó.

El estratega argentino además pidió calma al ambiente triunfalista: “Lo que decimos es que no hay que dejarnos llevar por los elogios. Es cierto que el equipo ha mejorado mucho, pero estamos conscientes de que el verdadero reto sigue siendo mantener este nivel y seguir adelante, especialmente porque aún hay mucho camino por recorrer”.

Al final del juego, en plena cancha, Henry Martín regañó a los jugadores americanistas por la derrota. (Por Martín Navarro Vásquez)