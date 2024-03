Chivas y América se respetaron demás y terminaron con empate a cero goles en el tercer clásico que disputaron en diez días correspondiente a la fecha 12 del Torneo de clausura de la Liga MX en el estadio Akron.

El juego buenas sensaciones al técnico del Rebaño, Fernando gago.

“Creo que en líneas generales si lo analizamos es un tiempo para cada uno, me quedan buenas sensaciones con el equipo porque disputó el partido, porque lo luchó y porque también lo jugó y eso es importante. Respecto a lo puntos todavía quedan muchísimos puntos en juego, tenemos que seguir trabajando y la idea es tratar de seguir de la misma manera para lograr la clasificación”.

Por su parte, el entrenador de las Aguilas, André Jardine dijo que fue pesado disputar 3 clásicos en tan poco tiempo.

“Entendible y para mi es normal porque la secuencia de partidos que vivimos nos dejó en este momento cerca de un limite de estrés mental de estar jugando de decisiones una detrás de la otra, jugar 3 clásicos consecutivos no es simple, no es fácil, para mi no salimos muy bien”.

Con el empate, el América llega a 25 puntos y el Guadalajara a 16 unidades, por el momento sale de zona de play-in.

En otro encuentro, Tigres no tuvo piedad del Mazatlán al golearlo por 5-1 en el estadio Universitario con doblete de Marcelo Flores, más tantos de Luis Quiñones, Nicolás Ibáñez y Samir. Luis Amarilla descontó por el cuadro mazatleco.

Finalmente, León venció 2-1 al Puebla en el Bajío, con anotaciones de Alan Media y Edson Guerra, mientras que Santiago Ormeño descontó por la Franja.

(Por Manuel Trujillo Soriano)