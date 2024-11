Chivas y Atlas disputarán hoy una edición más del clásico del futbol tapatío cuando a las 7 de la noche se enfrenten en el estadio Akron en el duelo de Play-in en busca de un boleto para la liguilla. Y después de cumplir con una buena actuación con la selección mexicana en el juego contra Honduras, el defensa central de los Rojiblancos, Jesús Orozco Chiquete se declara listo para jugar ante los Zorros

“Me sentí muy bien, los compañeros me arroparon muy bien, me dieron esa confianza que necesitaba y respecto a Chivas me reporto, concentro y a pensar en el clásico, esa es la idea soy consciente de que estoy en un equipo muy importante de México que exige día a día y ahora a pensar en lo que sigue que es la liguilla”.

El portero ‘Tala’ Rangel y el seleccionado estadounidense, Cade Cowell, también están listos para jugar.

Por parte de los Rojinegros, el guardameta Camilo Vargas quien regreso ayer tras jugar con la Selección de Colombia al igual que con el venezolano John Murillo y ambos están en condiciones de jugar.

Por cierto, anoche un nutrido grupo de aficionados le llevo serenata al equipo rojinegro a su hotel de concentración.

Quien gane el clásico Tapatío deberá enfrentar al perdedor del otro juego de Play-in que disputaran más tarde Xolos y América en Tijuana. (Por Manuel Trujillo Soriano)