El Guadalajara no pudo hacer efectiva su condición de favorito ante el Atlas y el clásico del futbol femenil tapatío terminó con empate 1-1 en el estadio Akron.

El cierre del juego fue de alarido, primero por la actuación estelar de la arquera del Rebaño, Blanca Félix, quien detuvo un penal; posteriormente las Rojinegras abrieron el marcador al minuto 94, por conducto de Maritza Maldonado Velázquez y cuando se creía que así terminaría el duelo, tres minutos después, Caro Jaramillo se encargo de sentenciar el 1-1.

A pesar de estar en territorio rojiblanco, las Rojinegras pelearon de tu a tu en todo momento, sin embargo, no pudieron terminar con su racha sin victorias ante el Guadalajara y ya son 9 encuentros consecutivos en los que no pueden vencer a Chivas.

Pese a la igualada en el marcador, la afición fue la ganadora en este encuentro con el cierre trepidante que tuvo. Chivas llega a 25 puntos y se encuentra en el quinto lugar de la clasificación general, mientras que Atlas con 14 unidades ocupa el lugar 12 de la tabla.

(Por Manuel Trujillo Soriano)