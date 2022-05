Las líderes del torneo en la Liga MX Femenil iniciaron las semifinales con similares derrotas y tendrán que remontar si quieren acceder a la final.

Por un lado, con dos goles de Charlyn Corral, Pachuca venció en casa 2-0 a las Rayadas del Monterrey.

Mientras que en el estadio Universitario, Tigres se impuso a Chivas 2-0, con los tantos de Mia Renee y la africana Uchenna Kanu.

El técnico de las tapatías, Juan Pablo Alfaro comentó que no esperaba la derrota en Liguilla y perder la racha de juegos ganados.

“No esperábamos perder el invicto en liguilla. No podemos perder la cabeza por ese marcador, es alcanzable, pero sabemos que no será fácil”.

Tantos jugadoras de Tigres como del Guadalajara están obligadas a ganar el lunes la vuelta, por diferencia de dos goles para avanzar a la final. (Por Martín Navarro Vásquez)