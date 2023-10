El piloto holandés Max Verstappen ganó por quinta ocasión el Gran Premio Formula UNO de México que se corrió este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez; el inglés, Lewis Hamilton terminó segundo lugar y recortó a 20 puntos la distancia con Sergio Pérez, quien abandonó a 17 segundos de haber iniciado la carrera tras un choque en la primera curva con Charles Leclerc. “Checo” dijo que no se arrepiente y que lo volvería a intentar con tal de ganar en su país.

“Hoy para mi no era suficiente terminar en el podium la verdad es que tenía demasiadas ganar de ganar la carrera y vi la oportunidad y me tire por eso. Sí me duele mucho hoy creo que teníamos una buena oportunidad pero lo intenté, creo que había que intentarlo porque si me salía hubiera sido la oportunidad de ganar la carrera, pero no fue así, tuve el contacto con Charles, pero si te soy sincero, lo volvería a intentar porque para mi un podium ya no oba a ser suficiente, lo único que sueño es ganar en casa”.

Charles Leclerc terminó en tercer lugar y al momento de ser entrevistado fue abucheado desde la tribuna. Cabe mencionar que tras el abandono de Checo Pérez apneas en al primera vuelta, algunos aficionados decepcionados también abandonaron el Autódromo.

En la clasificación Mundial pilotos, Max Verstappen incrementó su cosecha a 491 unidades, seguido por “Checo” con 240 y Hamilton se acerca peligrosamente a 20 unidades con lo que se pone en riesgo el sub-campeonato del tapatío.

(Por Manuel Trujillo Soriano/Foto:F1).