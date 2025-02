Diputados locales chocaron en el Congreso de Jalisco ante las propuestas de legisladores del PRI y Brenda Carrera de Morena que plantean someter a consultas la decisión de acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena reconocer la identidad de género de infancias trans en el estado.

Fueron diputadas y diputados de Futuro, Morena, de Hagamos y Montserrat Pérez de Movimiento Ciudadano quienes criticaron severamente a quienes se oponen a acatar la resolución judicial, argumentando que los derechos no deben ser sometidos a consultas.

Por otra parte, el legislador de Hagamos, Enrique Velázquez, alertó sobre los riesgos que puede haber para el Congreso de Jalisco por caer en desacato.

“Puede haber muchos casos en muchos lados de lo que puede pasar cuando no se cumple con una orden de la Corte. El tema en el que estamos hoy es en desacato. Fíjense la legislatura pasada votamos la despenalización del aborto y también votamos infancias y esto no pasó. Y no había pasado un mes y la Corte ya estaba aquí otra vez”.

La propuesta fue rechazada, pero el dictamen que reconoce la identidad de género de menores trans fue turnado a comisiones. (Por Marck Hernández)