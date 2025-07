El Gobierno de la República presentó Chocolate para El Bienestar, iniciativa que busca ofrecer a los mexicanos productos de alta calidad nutricional, como explica la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores.

“Es una barrita de 20 gramos, y esta barrita de 20 gramos está teniendo 50 por ciento de cacao, ¡es buenísima! Estamos hablando 40 por ciento de pasta de cacao y 10 por ciento de manteca de cacao. O sea, la manteca que trae el cacao. Sólo está trayendo 35 por ciento de azúcar de caña. Si me gustaría comentarles que es azúcar de caña natural, no estamos hablando de endulzantes sintéticos, no tiene edulcorantes, pero también no le estamos poniendo saborizantes artificiales”.

También estará la presentación de chocolate en polvo, con 30 por ciento de cocoa y adicionado con 8.8 por ciento de vitaminas y minerales; y el chocolate de mesa, con 35 por ciento de cacao. (Por Arturo García Caudillo)