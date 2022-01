Choferes del transporte urbano reconocen que andar regañando al pasaje para que se pongan el cubrebocas como exige la Secretaría del Transporte sí los mete en muchos problemas.

“Sí se molestan mucho, mucho bastante -¿Y qué hace usted?- No, prefiero no subirlos por lo mismo que van arriba provocando conflicto entre los mismos pasajeros -¿Y no le echan bronca a usted?- Sí, como no”.

“No puede abordar la unidad -¿Y no se enojan?- Sí se enojan -¿Qué hace usted?- Pues, no subirlos, hay veces que se la sentencias, los regaña uno, pero qué hace uno”.

Los choferes dicen que hay pasajeros que suben con cubrebocas y ya estando arriba se lo quitan retando a los choferes y al mismo pasaje. (Por José Luis Jiménez Castro)